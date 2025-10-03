Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2946334
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ବିଦାୟ ନେବେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 03, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ବିଦାୟ ନେବେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ପରେ ମୋଦୀ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ମୋଦୀଙ୍କର ବାହ୍ୟଚାପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୁଟିନ । ମୋଦୀଙ୍କୁ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ନେତା, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି । ଆମେରିକା ଚାପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋଦୀ । ଭାରତ-ରୁଷିଆ ବାଣିଜ୍ୟର ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କଲେ ଭାରତକୁ ବାର୍ଷିକ ୯-୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

Headlines 02- ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ପାଇଁ ସାହି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ସାହି ପରିକ୍ରମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସାହି ପରିକ୍ରମା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶେଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମେଢ ଗୁଡିକ । ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣ ଓ ଡିଜେମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । କାଶୀନଗର ନିକଟରେ ବଂଶଧାରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କାଶୀନଗରରେ ବଂଶଧାରା ୫୫.୨୪ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ୍ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେବନି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦାବତୀ, କୋଲାବ୍‌ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି ।

Headlines 04- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ମହାଘୋଟାଲାରେ ୧୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୩ ଦଲାଲ ଗିରଫ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।  SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀରେ କଟକ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସିଲିକନ୍‌ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି । ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ମୁନା ମହାନ୍ତି ଫେରାର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍‌ ସ୍ବିଚ୍‌ ଅଫ୍‌ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦୁହେଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଡିଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସବୁ ଅରିଜନାଲ୍‌ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମୋଟ ୯୩୩ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ?ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

Headlines 05- OPRB କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । CMOରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍‌ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‌ପି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ । କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି ଆହୁରି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚାକିରି ମିଳିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

Headlines 06- କଟକ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରୁ ୨ ହାର୍ଡକୋର କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଛନ୍ତି । ଲୁହା ରଡ୍‌କୁ କାଟିବା ପରେ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଗାମୁଛାକୁ ଦଉଡ଼ି କରି ପାଚେରି ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି କଏଦୀ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ୱାର୍ଡର, ଚିଫ୍‌ ୱାର୍ଡର ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜେଲ୍‌ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାଣିକୋଇଲିରେ ପଣ୍ଡା ଆଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍‌ ଘଟଣାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଉକ୍ତ ୨ କଏଦୀ । ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୨ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।

Headlines 07- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପେକେଟ ଗାଁରେ ଭୁସ୍ଖଲନ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରଠୁ ପେକେଟ ଗାଁର ବାପ, ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ।

Headlines 08- ଆରବସାଗରରେ ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ମୋବାଇଲ୍‌ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବରମୁଣ୍ଡା ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରୁ ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୋବାଇଲ୍‌ ଚୋରି ହୋଇଛି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଫଳରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।

Headlines 10- ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ଘଣ୍ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏ ନେଇ ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୨ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ବାକି ୨୮ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୨ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

operation sindoor
ପାକିସ୍ତାନର ୧୨ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ...ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ
Liquor shops closed
ଆଜି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ
Odisha Police SI Exam
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍‍ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ?
Vladimir Putin
Vladimir Putin: ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଉପରେ ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନା
Sri Jagannath Temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକବ୍ରତ
;