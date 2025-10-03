Top 10 News: ବିଦାୟ ନେବେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ପରେ ମୋଦୀ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ମୋଦୀଙ୍କର ବାହ୍ୟଚାପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୁଟିନ । ମୋଦୀଙ୍କୁ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ନେତା, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି । ଆମେରିକା ଚାପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋଦୀ । ଭାରତ-ରୁଷିଆ ବାଣିଜ୍ୟର ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କଲେ ଭାରତକୁ ବାର୍ଷିକ ୯-୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
Headlines 02- ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ପାଇଁ ସାହି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ସାହି ପରିକ୍ରମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସାହି ପରିକ୍ରମା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶେଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମେଢ ଗୁଡିକ । ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣ ଓ ଡିଜେମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ।
Headlines 03- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । କାଶୀନଗର ନିକଟରେ ବଂଶଧାରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କାଶୀନଗରରେ ବଂଶଧାରା ୫୫.୨୪ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ୍ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେବନି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦାବତୀ, କୋଲାବ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
Headlines 04- ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ମହାଘୋଟାଲାରେ ୧୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୩ ଦଲାଲ ଗିରଫ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀରେ କଟକ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସିଲିକନ୍ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି । ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ମୁନା ମହାନ୍ତି ଫେରାର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ବିଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦୁହେଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସବୁ ଅରିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମୋଟ ୯୩୩ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ?ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
Headlines 05- OPRB କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । CMOରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ । କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି ଆହୁରି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚାକିରି ମିଳିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Headlines 06- କଟକ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ୨ ହାର୍ଡକୋର କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି । ଲୁହା ରଡ୍କୁ କାଟିବା ପରେ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଗାମୁଛାକୁ ଦଉଡ଼ି କରି ପାଚେରି ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି କଏଦୀ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ୱାର୍ଡର, ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ରେଞ୍ଜ୍ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାଣିକୋଇଲିରେ ପଣ୍ଡା ଆଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଉକ୍ତ ୨ କଏଦୀ । ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୨ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।
Headlines 07- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପେକେଟ ଗାଁରେ ଭୁସ୍ଖଲନ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରଠୁ ପେକେଟ ଗାଁର ବାପ, ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ।
Headlines 08- ଆରବସାଗରରେ ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବରମୁଣ୍ଡା ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରୁ ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଫଳରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ଘଣ୍ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏ ନେଇ ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୨ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଓ ବାକି ୨୮ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୨ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।