Top 10 News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:53 PM IST

Top 10 News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁରୀର ଲୋକନାଥ, ଭଦ୍ରକ ଆଙ୍ଖଣ୍ଡଳମଣୀ, ଯାଜପୁର ବରୁଣେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 02- ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Headlines 03- ଆଜି ଭୋପାଳରେ ଐତିହାସିକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ କାଜଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ଏହି ସମାରୋହ ୨୦୦ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବ।

Headlines 04- ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖପୁରର ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

Headlines 05- ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ବ୍ରେନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟିକା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।

Headlines 06- ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ (BMJD) ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ସହ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି । ୨୬ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାନେତ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା, ସମ୍ପାଦିକା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଜୋନାଲ୍‌ ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 07- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ବଲାଙ୍ଗିର ଟ୍ରାକ୍‌ର ଟନେଲ୍ ୭ରେ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ପୁରୁଣାକଟକ-ଚାରିଛକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ୧,୯୭୫ ମି. ଲମ୍ବା ଟନେଲ୍- ୭ । ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

Headlines 08- ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ନାବିକ ପୁଅ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମା’ । ମାମୁ ଓ ମାଆ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଜାହାଜରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଡିଜି ଶିପିଂର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

Headlines 09- ଆଜି ଟସ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଫେରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ୧୭୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୭୫/୭ ରହିଛି ।

Headlines 10- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 

