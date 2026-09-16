/Top 10 News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପାରାଦୀପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ-୨' । ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୟୁପି, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ୧୦୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
Headlines 03- ଇରାନରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଶହଦ୍ରୁ କେରମାନଶାହ ଯାଉଥିବା ସେପେହ୍ରାନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବୋଇଂ ୭୩୭ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଚକରୁ ଟାୟାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ବିମାନଟି ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
Headlines 04- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଛି । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସେବକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି । ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହୁଲ ଗାଁରେ ଭାଇର ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଭାଇ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛି ଭାଇ । ବୋମାମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଓ ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 06- ନୀଳଗିରି ତିନିକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବଯାନୀ ଛକରେ ଅଟୋକୁ ପିଟିଲା କାର୍ । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ବନବିଭାଗ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରେଞ୍ଜର ଓ ଫରେଷ୍ଟର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ହେଲେ କାର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ନନ୍ଦନକାନନରେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । କମିଟି ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ସୁପାରିସ୍ ଦାଖଲ କରିବ ।
Headlines 08- ଭଦ୍ରକ ରାଆନ୍ଦୀଆ ଜେନା ସାହିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । କାଚ ବୋତଲ ଓ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।
Headlines 09- ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଟପୁର ଥାନା ରାଜନାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ । ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୪ ମହିଳା ସମେତ ୬ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ । ସମସ୍ତ ୬ ଆହତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ୱଲପୁର, ବରଗଡ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।