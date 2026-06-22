Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:57 PM IST
Top 10 News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେ, ଇରାକ ବିରୋଧରେ ରଚିପାରନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ
Kylian Mbappe1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Lucknow Coaching Centre Fire3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odisha UG Admission 2026-2711:43 AM IST