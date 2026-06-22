Top 10 News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଛଅ ଦିନ ଧରି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଏବଂ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଉଭୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାରମର ୧୦ ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାହାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 02- କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି ୧୫ ଜଣ ପିଲା। ଏଥିସହ ୫ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଛି ଏ ବଡ଼ ଫାୟାର ଟ୍ରାଜେଡି। ଏକ ୩ ମହଲା କୋଠାରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି। ଜୀବନ ବିକଳରେ କିଛି ପିଲା ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁଥିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭାଇକୁ ୧୪ଟି ଦମକଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲାଗି ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର।
Headlines 03- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ, ପୁଣି ଉଦ୍ଧବ ସେନା ଦି ଫାଳ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଉଦ୍ଧବ ସେନାର ୬ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ନଗେଶ ପାଟିଲ୍, ଓମରାଜେ ନିମ୍ବଲକର, ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଇ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ୍, ଭାଉସାହେବ ରାଜାରାମ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ ମିଶିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତ ଶିବସେନା, ବାଲାସାହେବଙ୍କ ଲିଗାସୀ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବୁ ବୋଲି ଏକନାଥ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି NCW । ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଜାମୁଆଣି ଓ ତାଳବନ୍ଧ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଖୋଲା ରହିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
Headlines 06- ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୂର୍ବତନ ଥାନାଧିକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। PMR-୧୦୪୦ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ IIC ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ସେ କଟକର CR ପୋଲିସ IG ଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ସଂହିତାର ନିୟମ ୯୦ ଅନୁଯାୟୀ SA ଏବଂ DA ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Headlines 07- ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି UG ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ । ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଛି । ରେଭେନ୍ସାରେ କଳା (ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ) କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୪.୫୦%, ଫିଜିକ୍ସ ୯୬.୫୦%, ଜୁଲୋଜି ୯୪.୮୩% ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା ଆଗରେ କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୯.୧୭% ରହିଛି । ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବିଜେବି ଆଗରେ ରହିଛି । ବିଜେବିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୨% ରହିଛି । MS ଆଇନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ B.A.LLB କଟ୍ ଅଫ୍ ୮୯.୪୦% ରହିଛି । ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗଡ଼ବିଷ୍ଣୁପୁର ସଂସ୍କୃତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କଟ୍-ଅଫ୍ ୬୭.୫୭% ରହିଛି ।
Headlines 08- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଦର ଥାନା ଫୁଲପାଟଣା ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ୧୬୩ ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି । ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁରେ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଓ ଧୋକା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉମରକୋଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ୩୦ ଲକ୍ଷର ସୁନା ଗହଣା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଅବିନାଶ ଗଞ୍ଜାମ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ।
Headlines 10- ବଜ୍ରାଘାତରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ୨ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟ ଥାନା ଭାଟସିଂ ଗାଁରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।