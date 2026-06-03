Top 10 News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଇ-ହୁଣ୍ଡି ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ, ସୁନା ବିକ୍ରି ନେଇ RBI ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଡିକେ ଶିବକୁମାର । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲୋକଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ଜି ପରମେଶ୍ବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ୍ଗେ, ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Headlines 02- ଟିଏମସି ବିଧାୟକମାନେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ୬୦ ଜଣ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ଭାବରେ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ।
Headlines 03- ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୮ ହଜାର ୩ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Headlines 04- ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ୫୦ ସୂଚକାଙ୍କ ୨୩,୪୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ୨୩,୧୫୧ ପଏଣ୍ଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି, କାରବାରର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ନିଫ୍ଟି ୩୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୭୪,୫୦୭ ପଏଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୩,୪୯୨ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା।
Headlines 05- ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ୍ର ASO ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି CBI । ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଛି ସିବିଆଇ । ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲା । ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଆୟକର ଵିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ CBIର ତନାଘନା ।
Headlines 06- ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇ-ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହଜରେ ଦେଇପାରିବେ ମନସ୍କାମନା ରାଶି । ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ । ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଯେପରି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନ ପାରିବେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 07- ଦିଲ୍ଲୀ ମାଲବୀୟ ନଗର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୭ଜଣ ବିଦେଶୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଲାଇବେରିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ମୋଜାମ୍ବିକ୍, ବାଂଲାଦେଶର କିଛି ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତୁୟୁ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ଭାଇ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଓ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାଡ଼ି ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 09- ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ ୨ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଈ । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଚଉଦକୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ସୁଧବାଲି ଗାଁରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇର ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ୩ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- RBI ସୁନା ବିକ୍ରି ଖବରକୁ ମିଛ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ମାସିକିଆ ବୁଲେଟିନ୍ ଜରିଆରେ RBI ସର୍ବଦା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ । RBI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏବାବଦ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟକ୍ ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍ ସୁନା RBI ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି । କେବଳ RBI ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।