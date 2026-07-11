Top 10 News: ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ୍‌ ମନା, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଭିଏତନାମରେ ବୋଟ୍ ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ୧୫ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୩୨ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ୪ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଛି । କୂଳ ଛୁଇଁବାର ୪ ଶହ ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭିଏତନାମ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ।
Headlines 02- ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାଲିରେ ସାମିଲ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ଦୀପାଳି ଦାସ, ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
Headlines 03- ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୪ ତାରିଖ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅବଧି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖ ଉଭା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂରା ବନ୍ଦ ରହିବ । କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ରଥ ଉପରେ କେହି ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି । ଛଦ୍ମବେଶୀ ଓ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ନଜର ରଖିବ । ଏଥର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨ ସେଟ୍ ରଥ ଦଉଡ଼ି ରହିବ ।
Headlines 04- ଚୌଦ୍ୱାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରୋକଠୋକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କଟକରେ ଆମକ ସଙ୍ଗଠନ ନଥିଲା ? ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଛାଡିଲେ ସେଭଳି ୧୦ ଜଣ ନେତା ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- କାଲିମେଳା ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ ୧ ଟନ୍ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲାଣ ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମାମଲା କରି ପୂରା ନେଟୱର୍କର ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି କାଲିମେଳା ପୋଲିସ ।
Headlines 06- ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ FIR କରିବାକୁ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଉଦଳାରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଉଦଳା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ହଲ୍ ପରିସରରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରହିଛି ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- କଟକରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଘରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, କଟକ ମେୟର ଓ ଡେପୁଟି ମେୟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଚୌଦ୍ୱାର ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 10- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ହୀରମା ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦାଗାଡ଼ ଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।