/Top 10 News: ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ (ଜୁଲାଇ ୨୦) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । NEET-UG ପେପର ଲିକ୍, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ବିବାଦ ଉଠିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ୫ଟି ବିଲ୍ ଆଣିବେ ସରକାର । ୧୮ତମ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ୫ଟି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Headlines 02- ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ ହେବ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ । ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ନୀତି ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଥିରେ ନେଇନଥିବାରୁ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅବଢା ବାହାରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।
Headlines 04- ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶତକ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ୮୪ ବଲରେ ୩୪ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ।
Headlines 05- ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଏକ ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଅଫିସ । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ । ୬ ଘଣ୍ଟାର ରେଡ୍ ପରେ ଜଉମୁଦ ଦେଇ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସ ।
Headlines 06- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହଡ଼ ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ SBI ଏଟିଏମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
Headlines 07- କଟକ ଗଣେଶ ଘାଟ ନିକଟ କାଠଯୋଡି ନଦୀ ମଝି ଟାୱାର ଉପରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟାୱାର ଉପରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ତେବେ ସେ କେମିତି ଟାୱାର ଉପରେ ଫସିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ।
Headlines 08- କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା କୁସୁନପୁରଠା ନିକଟରେ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଫଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 09- ସ୍ପେନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ରବିବାର, ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ୦-୦ ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ପେନ୍ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 10- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ୭ରୁ ୧୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ୱଲପୁର, ଦେଓଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।