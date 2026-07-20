Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:49 AM IST
Top 10 News: ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜିଠୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today37 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Accident News2 hrs ago
4
fifa final 20263 hrs ago
5
fifa final 20263 hrs ago