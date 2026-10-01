/Top 10 News Today: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବସିବ ବୈଠକ ସହ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

LPG Price Hike: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଉ ଦୀପାବଳୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା! ଆଜି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ୧୯ କେଜୁ କରମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ୬୨ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୨,୮୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ହୋଟେଲ୍, ରେସ୍ତାରାଁ ସହ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
Ganesh Immersion: ସାଲେପୁରରେ ଗଣେଶ ଭସାଣ ବେଳେ ଟେକା ମାଡ଼। ଏଥିରେ ୬ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ଉଚ୍ଚ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମାହାଙ୍ଗା ବରଦିଆ ଗାଁରେ ଭସାଣ ବେଳେ ତୀବ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତେଜନା। IIC ସମେତ ୬ ଆହତ, ଟେକାମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ୨ଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
Food Poisoning: ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରାଜନାପଲ୍ଲିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।କାଲି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମାର୍ଥାପୁର ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୨ ମୃତକ ଓ ଗୁରୁତର ୪ ଜଣ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କ ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇଥିଲେ।
Captain Smit Machchhar: ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଷଡଯନ୍ତ୍ରରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ମଝି ଆକାଶରେ ହିରୋ ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ମିଥ୍ ମଚ୍ଛାର। ଗୁଜୁରାଟର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ମିଥ୍ ନିଜ ସାହାସ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ୧୭୪ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି।
PM Modi:ପାଇଲଟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ମଚ୍ଛାରଙ୍କୁ ହିରୋ କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ସତ୍ତ୍ବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଚ୍ଛାର। ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାପଟେନ୍ ମଚ୍ଛାରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ- ମୋଦୀ।
Mahanadi Water Dispute:ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବସିବ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Vishnu DeoSai Reaction: ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମାନିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Child Labour: ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୪୪ ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନ। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ଶିଶୁ ଦିବସ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଲ୍ଲୀସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Asian Games 2026: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦ ତମ ସଂସ୍କରଣର ପୁରୁଷ ହକିରେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ୨ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ୍ ଭେଟାଭେଟି ହେବେ। ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଚଳିତ ଏସିଆଡ଼ରେ ପୁଲ୍ ଏ-ର ସମସ୍ତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜେୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଦେବ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକତରଫା ଭାବେ ଜିତିଛି।
Weather Update: ଉତ୍ତର ମ୍ୟାନ୍ମାର -ବାଂଲାଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ।ଯାହାର ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।