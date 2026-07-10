Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:29 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
Odisha news41 min ago
2
top 10 news todayJul 09
3
Odia NewsJul 09
4
FIFA 2026Jul 09
5
Odia NewsJul 09