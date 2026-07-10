/Top 10 News Today: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha News: ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଓଡ୍, ଏମଏଡ୍ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା(ସିପିଇଟି) ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
No Drone Zone: ପୁରୀ ସହରକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ୧୬ ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍। ପୁରୀ ସହରର ୫ କିମି ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
Fakir Mohan University:ବାଲେଶ୍ୱର ଫକିର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ର ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କୁଳପତି।
Sudarshan Pattnaik: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇସ୍କନକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଗଜପତିଙ୍କ ଅପିଲ୍କୁ ଇସ୍କନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ।
Gajapati Maharaja: ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାର ଭିତିରି କାରଣ କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଲଣ୍ଡନ ୱାଟଫୋର୍ଡର ଜଣେ ଇସ୍କନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ରଖିଲେ ମତ। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ କଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ।ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ପଚାରିଲେ।
Rain Alert: ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢିବ। ୧୪ ବା ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ୧୭ ସୁଧା ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ -ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନରେ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
PM Narendra Modi:ମୋଦି-ଆଲବାନିଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର, ମହାକାଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହମତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ଲଢ଼େଇ ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକରେ ଶାନ୍ତି-ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
Challan Record: ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୪୩,୬୯୬ ଇ-ଚାଲାଣ ରେକର୍ଡ। ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଜାରି ହେଲା ଚାଲାଣ। ୬,୬୩୫ଟି ଗାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସର୍ବାଧିକ ୫,୨୮୧ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
US Strikes Iran: ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନରେ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଓ ସାମରିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଆକ୍ରମଣର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍। ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା।
Sports News: ଆୟରଲାଣ୍ତ ପରେ ଇଂଲଣ୍ତ ରେ ଟି-୨୦ରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ଜୁଲାଇ (ଗୁରୁବାର) ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳା ହୋଇଥିଲା।