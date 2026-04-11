Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୪ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ,ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-Odisha Cm Kejhar visit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜିଠାରୁ ୪ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ୩ଟି ଉପଖଣ୍ତରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଭୁନେଶ୍ବର ଛାଡି଼ ୧୧ଟାରେ କେନ୍ଦୁଝର ବୋଦାପଳାସା ଫୁଟବଲ୍ ପଡିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
2-Middle East conflict: ଆମେରିକା, ଇରାନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସଲାମବାଦ୍ ରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ୧୦ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ଭଳିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ୨ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ, ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି।ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ।
3-Artemis2: ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଲା ଆର୍ଟେମିସ୍-୨ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୩୭ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ଉପକୂଳରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ଶେଷ କରି ୪ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଲା ଆର୍ଟେମିସ୍-୨।ଏପ୍ରିଲ ୧ ରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଶନ୍ ୧୦ ଦିନର ଥିଲା।
4-DonaldTrump:ପୁଣି ଇରାନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନୀମାନେ ଲଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବୋଲି ସେ ଏକ୍ସରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜନସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଇରାନୀମାନେ ବେଶ୍ ମାହିର।ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବାଟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
5-Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଫଳରେ ତାତି ବଢିବାରେ ରୋକ୍ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ(ଶନିବାର) ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।୧୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବାଭ୍ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
6-Higher Education: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପୁସ୍ତିକା, ନାମଲେଖା କିଟ୍ରେ ଆଚରଣ ବିଧି ସାମିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଓ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ସାମିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି।ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।
7-RBI:ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଠକେଇ ମାମଲା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆରବିଆଇ।
8-Maoist Surrender:ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ୪୨ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଜଣ PLGA ବାଟାଲିଅନର ଥିଲେ । ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଡିଜିପି ବି. ଶିବଧର ରେଡ୍ଡୀ।
9-Ratna Bhandar:୧୩ ଏପ୍ରିଲ ,ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି । ଆଜି ଶେଷ ହୋଇପାରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଗତକାଲି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣନା ହୋଇଛି ।
10-IPL TODAT MATCH 2026: ଆଇ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ର ୧୭ ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ।