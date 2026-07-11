/Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍‌.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍‌ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Subhadra Yojana:ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ୫ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୯୬୬ ଜଣ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ୮୨ ହଜାର ୩୬ ଜଣଙ୍କର ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ୩ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୫୯ ଜଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ଼ ଏନକ୍ବାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୫ ସୁଧା ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Rayagada News: ରାୟଗଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ୟୁନିଅନ୍ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ୮୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ଏନ୍. ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।
Hirakud Dam:ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ୨ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ୮ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବାମପାର୍ଶ୍ୱର ୫ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ୩ଟି ଗେଟ୍ରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି।
Rath Yatra: ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ ୧୯ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ୪୭୦ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହ ଲାଗିଛି ୧୬ ସ୍ଥାୟୀ ଟେଲିକମ ଟାୱାର ।
Panchayat Polls 2027: ଏଥର ଦୁଇ ମାସ ଡେରିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ନୁହେଁ। ଏପ୍ରିଲ-ମେ'ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଜନଗଣନା ସରିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Vande Mataram: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
Iran Conflict: ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି ମୋତେ ଇରାନ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ ଇରାନ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ସହ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଶେଷ ହୋଇଛି।
Ayodhya:ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲା । ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏନେଇ ୩୦ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଦାନ ଅର୍ଥ ଲକର ଚାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟିନୁ ଯାଦବକୁ ଦେଲା କିଏ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
Rain Alert:ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ୧୨ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
FIFA:ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ବେଲିଜିୟମକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍। ବେଲିଜିୟମକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ସେମିରେ କଲା ପ୍ରବେଶ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଖେଳିବ ସ୍ପେନ୍। ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ମେଟଲାଇଫ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ।