Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍‌.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍‌ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍‌.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍‌ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:08 AM IST
Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍‌.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍‌ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 10
2
weather updateJul 10
3
cm mohan charan majhiJul 10
4
Odia NewsJul 10
5
hpcl recruitment 2026Jul 10