/Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Pm Modi: ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ରୋଡମ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇ ହେବ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା।
Iran US War:ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇରାନ୍। ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ IRGC ଓ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି।
Degree Admission Extended: ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
President And PM Visit: ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।
Chardham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦେଶ ସାରାରୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଏସଓପି ଜାରି କରିଛି।
Debasnana Purnima: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି।ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତାୟାତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ୭୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
Sayani Ghosh: ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଟିଏମସିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସାୟନି ଘୋଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶିବିରରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଓ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯାଦବପୁର ସାଂସଦ ସାୟନି ଘୋଷଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।
Missile Test:ବାଲେଶ୍ଵର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ । ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ରୁ ୧ରୁ ୩.୫ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ-୩ରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୩.୫୦ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ମିସାଇଲ ।
Weather Update: ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ । ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦୁଇରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ।
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପୁଟବଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ୧୬ଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ୪୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୦୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।