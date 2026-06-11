Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:09 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ
top 10 news today4 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
UG Admission 2026Jun 10
4
Top 10 News HeadlinesJun 10
5
Prime Minister Narendra ModiJun 10