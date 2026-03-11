Top 10 News Today: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା,୧୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ,ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା,୧୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ,ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Middle East Conflict:୧୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଇରାନ ବାଧା ଦେଲେ ତୀବ୍ର ହେବ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହେବା ନେଇ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇରାନ ଅବରୋଧ ନକରିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ୨୦% ତୈଳ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ
2-Middle East Conflict:ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ବଢ଼ିଲା ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ। ପ୍ରତି ଟିକେଟ ପିଛା ୩୯୯ ଟଙ୍କା ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଭିଏସନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
3-.Jaishankar: ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ.ଜୟଶଙ୍କର। ମିଡିଲଇଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଟେଲିଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'X' ରେ ପୋଷ୍ଟ। ଦୁହେଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ସହମତି।
4-Revenue Minister Suresh Pujari Health Update: ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
5-Rabindra Jena: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସ-ମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଗତକାଲି ବିଜେଡି଼ର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା।
6-BJPWhip: ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ହ୍ୱିପ୍ ବଢିଛି। ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସଂସଦରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି ହୋଇଛି।
7-Pan Masala: ଜର୍ଦ୍ଦା, ଟବାକୋ'ର ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥଗିତା ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ ଲାଗି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।
8-PM Kisan Yojana Latest Update 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥାଆନ୍ତି। ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସାମ୍ ଗୁଆହାଟୀରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
9-Rain: ରାଜ୍ୟରେ ଏ-ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାତି। ଉପରମୁହାଁ ରହୁଛି ପାରଦ। ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡଖଣ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
10-Commercial LPG: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମେନୁରେ ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଅଭାବର ଭୟ । ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘର ଆଡଭାଇଜରୀ । ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।