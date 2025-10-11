Advertisement
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:05 AM IST

1-କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଣୁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ  ଏବଂ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ  ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ ମୋହନ।  ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସକୁ ଯାଇ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। 

2-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର।  ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି ଶୁକ୍ରବାର ସରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଚାଲିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। 

3-ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଛନ୍ତୁ ବିଜେଡି଼ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ୟ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଟନ ବିଗୁଲ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 

4-ଉତ୍ତର- ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ  ଓ ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ  ୯୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି।  
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଆଜି ବିଶେଷକରି, ମାଲକାନଗିରି,କୋରାପୁଟ୍, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ , ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।  ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଆଜି ୭ ରୁ ୧୧ ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ୩୦ ରୁ୪୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 

5-ଶୁକ୍ରବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।  ଏଥିରେ ୧୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ  ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 

6-ରୟାଲ୍ ସ୍ପିଡିଶ୍ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।  ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧି ନେତ୍ରୀ ମାରିଆ କୋରିନା ମାସାଡୋଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। 

7-ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଟାରିଫ୍ ବୋମା। ଭାରତ ପରେ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ। ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଟାରିଫ୍ ହେବ ଲାଗୁ। 

8-ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ହେମାଟୋଲୋଜିର ୧୫ ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମେ-ଫେୟାର୍ କନେଭନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 

 9-ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାର ଏନଡିଏର ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଜେପିର ବିହାର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପାଟନାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 

10-ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି।  ଏସୀୟ ମହାଦେଶର  ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ  ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨୮ ତମ ଆଇଆଇଟିଏଫ୍-ଏଟିଟିୟୁ-ଅସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ସିପ୍। ୨୨ ଟି ଦେଶରୁ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି , ଅଫିସିଆଲ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି। 

Narmada Behera

