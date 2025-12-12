Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1- ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ନିକଟ ରାମଚଣ୍ତୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରକୂଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାପୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ୍-ର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
2-ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢିଲା ପାରଦ।ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
3-ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମୋଟ୍ ୨,୪୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ଏବଂ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ଯାଏଁ ୨ଟି ସିପ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।
4-ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ୪ ମାସ ପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଭାରତ , ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏହା ଲଗାଇଛି ୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍
5-ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାର ପତନରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ୨୦୨୬, ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଏ ଏମ୍ ଏମ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
6-ମାଲକାନଗିରି ଏମଭି ୨୬ ହିଂସା ଘଟଣା। ଆଉ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ। ସେପଟେ, ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତି ଅସ୍ବାଭାବିକ ରହିଥିବାରୁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
7-କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବୁଧବାର ଏସଆଇଆର୍ ଉପରେ ଲୋକସଭା ଭାଷ ଦେବା ସମୟରେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନର୍ଭସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଖରାପ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
8-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବଚକ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା । ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏନେଇ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
9-ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟକ ମତଭେଦ ଗୁଡିକ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ୨ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଧା ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଦ୍ବି-ପାଖୁ ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭି. ଅନନ୍ଥ ନାଗେଶ୍ବରନ୍ ଗୁରୁବାର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
10-ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ। ଦ୍ବିତୀୟ T-20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ୫୧ ରନ୍ରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ୪ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କରିଥିଲା ୨୧୩ ରନ୍।