Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଉଦଳାରୁ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଉଦଳାରୁ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 12, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:33 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଉଦଳାରୁ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
S Janaki Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସିସ୍ତଳା ଜାନକୀଙ୍କ ପରଲୋକ
Odia NewsJul 11
2
top 10 news todayJul 11
3
FIFA 2026Jul 11
4
Odisha PoliticsJul 11
5
Odia NewsJul 11