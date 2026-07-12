/Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଉଦଳାରୁ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Udala Bus Strike:ଆଜି ଠାରୁ ଉଦଳାରୁ କୌଣସି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବସ୍। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା। ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ପଦକ୍ଷେପ।
Ratha Jatra 2026: ଅଣସର ଘରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଖବର ଗଜପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହେବ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି । ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ।
S.Janaki:ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଏସ.ଜାନକୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଇଶୁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ୨ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଗକେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
India & NewZealand:ଆଉ ପାଦେ ବଢ଼ିଲା ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସର୍ମ୍ପକ । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ । ମୋଦୀ କହିଲେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଗୁଣ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ। ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ ସମ୍ପର୍କ।
Admission: କେଜିରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା । ରି-ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଟଙ୍କା । ଆଗୁଆ ଦେଇଥିଲେ କରାଯିବ ଫେରସ୍ତ । ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । କଲେଜର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବେ ସରକାର ।
Crime Branch: ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିର ଖୋଲିବ ଗୁମର । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍.ପି.ଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍ କରିବାକୁ ଏସସିଇଆରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆପାରାଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ।
Odisha Politics: ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେନେଜୁଏଲା ଗସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି ତାହା ଭୁଲ । କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି।
Odisha NEWS:ଚାଉଁରପୁର ବ୍ରିଜ୍ରୁ ନାବାଳିକା ଡେଇଁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଜଣେ ଅଟକ। ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି।
ନାବାଳିକା ଡେଇଁବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଠାରେ ଥିବା ସୂଚନା । ମହାନଦୀକୁ ନାବାଳିକା ଡେଇଁବାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ୍
Rourkela Airport:ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ସେଲ୍ । 4C କାଟାଗୋରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜମି ଦେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।