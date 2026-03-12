Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3137749
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇପାରେ ୫୦ ବାହାଘର,ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇପାରେ ୫୦ ବାହାଘର,ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇପାରେ ୫୦ ବାହାଘର,ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:59 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇପାରେ ୫୦ ବାହାଘର,ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana;  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ୨ ଦିନରେ ୧୯୦ ବାହାଘର କରିବେ ସରକାର।  ଆଜି କଟକରେ ୫୦ ବାହାଘର ନେଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି, ୧୩ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ୪୦, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୫୦ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିବାହ ହେବା ନେଇ ଜଣାପଡିଛି। 

2-Odisha Weather Report: ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ  ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼  ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ପରିମାଣ ନେଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

3-Debagarh Murder: ଦେବଗଡ଼ ଗରିଆପାଲି ଗାଁରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ହାମ୍‌ରରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ପୋଲିସ୍‌ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

4-Farooq Abdullah Firing:ଗୁଳିମାଡ଼ରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଳା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରିନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲେ ଫାରୁକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 

5-Anu Garg: ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିପୋରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

6-President Droupadi Murmu: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ ଘଟଣା। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 
ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଟେ।  ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତଥା ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅପମାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ସମାଜକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 

7-Rajya Sabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହ୍ବିପ୍ ଜାରି କଲା ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଜାରି କଲେ ହ୍ବିପ୍ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରୁ ୧୬ ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ବର ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହ୍ବିପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

8-Om Birla:ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ୍। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ।  ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ । ଦାୟିତ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ।

9-FIFA World Cup2026: ୨୦୨୬ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ବକପରୁ ଓହରିଲା ଇରାନ। ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଓହରିବା ନେଇ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ପରସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖେଳିବୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।  ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁନି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ।

10-IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। RCB ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇପାରେ ୫୦ ବାହାଘର,ଘୂର୍
Mohan Charan Majhi
Mohan Charan Majhi: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଟକିଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଫେରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା, କଂଗ୍ରେସ କଣ କଲା ଅପପ୍ରଚାର ଜାଣନ୍ତୁ
IPL 2026 Schedule
IPL 2026 Schedule: BCCI ଘୋଷଣା କଲା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ର ସୂଚୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର କାହା ସହ ହେବ ମ୍ୟାଚ
Odisha news
Odisha News: “ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଭାରତର ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ