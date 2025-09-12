Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

1. ଆଜି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
2. ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରୀାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
3. ନେପାଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେମ ଧ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇ ନାହିଁ। ଯୁବାଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ହିଂସାରେ କେପି ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଯାଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ଲାଗି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ପୂର୍ବତନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଶିଳା କର୍କି ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
4. ନକ୍ସଲ ଦମନରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ବାଲାକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ସନ୍ନିକଟ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୈନପୁରଠାରେ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୧୦ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
5. ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବିଧେନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁର ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଯୋଗୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
6. ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଳାବଜାରୀ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଓ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
7. ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୨୦୨୭-୨୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ବିକାଶ ହେବ।
8. ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ୫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
9. ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଗଠନରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
10. ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ଏ ନେଇ ସଳଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିୟୋ।
