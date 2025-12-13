Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-ଦେଶରେ କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମକୁ ସୁଗମ କରିବା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପକୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ସୁରୁଖୁର କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ନାଁ ରହିଛି କୋଲ୍ ସେତୁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ନିଲାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାହା କୋଇଲା ଖଣିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
2-ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣର ଆଜି ୨୪ତମ ବାର୍ଷିକୀ। ୨୦୦୧ ମସିହା, ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲାଗି ଏକ କଳାଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ୨୧ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା ଓ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଂଗଠନର ୫ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସଦ ଭବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସଂସଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୯ ଜଣ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ୍ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ।
3-ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA) ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
4-ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନିଜ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କଟକର ସହିଦ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
5- ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୧୧,୭୧୮.୨୪ କୋଟିର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୭, ଫେବୃଆରୀ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ।
6- ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ହେବ। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣିବ। ଓଡିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
7-ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଓଡିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ। ଦୁଇ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଏବଂ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା ପରେ ଓଷ୍ଟା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
8-ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୂଆ ମୋଇତ୍ର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି(ଶନିବାର) ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହୂଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହୂଆଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
9-ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନାଲ୍ ମେସୀ। ସେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଓ ମୋଦୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ।
10-ଥରୁଛି ପୂରା ଓଡ଼ିଶା । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ରୁ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ। ଅସମ୍ଭାଳ ଜାଡ଼ ଜନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ସତର୍କ କରାଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାରେ ସବୁଠି ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ।