Top 10 News Today : ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ରାଜ୍ୟରେ ଉପମୁହାଁ ପାରଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର....

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:08 AM IST

Top 10 News Today : ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ରାଜ୍ୟରେ ଉପମୁହାଁ ପାରଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Odisha Assembly Budget Session 2026: ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠିପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୃହ ଭିତରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ। ଏହା ସହ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ।

2-PM Modi:ଇରାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ନିରବଛିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ନେଇ ମୋଦୀ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।

3-Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ। ଜାହାଜଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ।

4-Middle East War:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି।  ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ଵାଲଙ୍କ ସୂଚନା  । ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି।

5-Odisha Weather Report:  ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଦୃଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରଗୁଡାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ପାରଦ ୪୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।  ଏହାସହ ୯ ସହରର ପାରଦ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ କରି, ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।

6-Badrinath And Kedarnath Temple Committee: ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି (BKTC) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏ-ହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୭ଟି ମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏଥିରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। 

7-E-Challan: ବକେୟା ଇ-ଚାଲାଣ ଜରିମାନା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମିଳିବ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼।  ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି।

8-Rail Coach Repair Workshop Fire Incident:ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ପରିସରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କାରଖାନା ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବଗି ଜଳିଗଲା। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ  ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। 

9-Odisha Politics : ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡି ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କରିଛି ହୁଇପ୍। ଭୁବନେଶ୍ବର ନ ଛାଡିବା ଲାଗି ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ।

10-Odisha News:ପୁରୀ କାକଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିଅନଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା। କାକଟପୁର ଥାନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Narmada Behera

