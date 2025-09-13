Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ କୁକି ମୈତେଇ ହିଂସା ପରେ ଏହା ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ୮,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେବେ।
2-ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ କେବେ ହେବ। ସେନେଇ ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
3-ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ-କ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
4-ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନେପାଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଶପଥ ନେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା।
ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ୬ ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। GEN-Z ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି।
5-ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଚକ। କାଣ୍ଡଲା-ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ରନ୍ୱେରେ ମିଳିଲା ଚକ। ୭୫ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବିମାନ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ। ସୂଚନା ପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ ଘୋଷଣା, ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ।
6-କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗଣେଶ ଭସାଣ ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ୮ ମୃତ, ୨୦ ଗୁରୁତର। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାଧିକ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହସନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ୍ଏଚ୍-୩୭୩ରେ ଅଘଟଣ।
7-ଇଡି଼ ସ୍କାନରରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ୨୦୨୨ ଅର୍ଥ କାରବାର ମାମଲାରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଇଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ଇଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା ପରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଘର ସିଜ୍ କରିପାରେ। ଏବେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଇଡି। ଏପରିକି ନାଗଙ୍କ ଘରକୁ ଆଟାଚ୍ କରିଛି ଇଡି।
8-ପିଏମ୍ କିଷାନ KYC ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। KYC ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି ଆଉ ୬ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି।
9-ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସୁଶୀଳା କାର୍କୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଶା ରହିଛି। ଦେଶ ଏବେ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ବେଳେ ହିଂସାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୫୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
10-ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ ଗ୍ରୁପ -ବି ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୨ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଆବୁଧାବିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।