/Top 10 News Today: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ,ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ରହିଛି। ସେପଟେ,ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳକା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ୧୭ ପଞ୍ଚାୟତର ୯୦ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ, ୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି।
Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ -ଉତ୍ତପ -ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର -ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୨୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଅରାଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ବୁଧବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗୁରୁବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୧୧୭.୮ ମିମି ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାବାଦ୍ ୨୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ ୫ ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।
School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
Patient Suicide: ରାଉରକେଲା ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୪ ମହଲାରୁ ରୋଗୀ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଇକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Tunnel Collapse: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଷ୍ଣୁଗଡ-ପିପଲକୋଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ, କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଦଶ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଜଣେ ଶ୍ରୀନଗରର ଏବଂ ଜଣେ ପିପଲକୋଟିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।
Quality Power For All: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା।
ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ଟି ନୂଆ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହ ୭୮୮.୯୯ ସର୍କିଟ୍ କିମି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।
Road Accident: ବିନିକା ଦଭଲା ଛକରେ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଡିଭାଇଡର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍। ଡ୍ରାଇଭର୍ ଗୁରୁତର, ବୁର୍ଲା ଭିମ୍ସାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିନିକା-ସୋନପୁର ଏନ୍ଏଚ୍-୧୨୬ରେ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
Dharmendra Pradhan:ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ। ଭୁବନରେ ଆୟୋଜିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସହିଦ ବାଜିରାଉତ ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ।
Earthquake:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୩.୪ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।
DGCA:ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି DGCA ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।