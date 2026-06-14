/Top 10 News Today: ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର,ଆମେରିକାର- ଇରାନ ସହ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Raja Festival 2026:‘ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ...ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ...ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ’। ଆସିଛି ରଜ...ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ । ଗାଁ ଠୁ ସହର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବେଶ୍ ଧୁମଧାମର ସହକାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ଓ ଆଶାଢର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶରେ ରଜ ଆସେ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହେ।
Trump Iran Deal: ଆଜି ଇରାନ ସହ ଆମେରିକାର ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ରବିବାର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଏବଂ ତା’ପରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଅବରୋଧ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି।
Train Stone Pelting: ବିହାର ପାଟଳିପୁତ୍ର ଷ୍ଟେସନରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପଥରମାଡ଼ ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଟ୍ରାକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ରେଳରୋକ କଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଶାୟୀ ସହ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛି।
Dhiraj Seth: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍। ଜୁନ୍ ୩୦ରୁ ୨୦୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ।
Assam Plane Crash: ଆସାମର ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ AN-32 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୫ ଜଣ ବାୟୁସେନା କର୍ମୀ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Director General: ଡିଜି ପଦବୀ ପାଇଁ ଦେଶର ୩୩ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IPS ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ୨ ବରିଷ୍ଠ IPS ଡିଜି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚର IPS ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚର IPS ପଦ୍ମାକର ଏସ୍ ରଣପିସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
House Rent Act:ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଡ଼ା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୬’ ଚିଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲିଖିତ ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
World Blood Donor Day 2026: ରକ୍ତଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ,ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ।
Women's T20 World Cup 2026: ମହିଳା ଟ୍ବଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ର ଟାଇଟଲ୍ ଫେବରିଟ୍ ଭାରତ ରବିବାର ଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ମିଂହାମ୍ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ।
INDvsAFG:ଶନିବାର ଦିନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଭାରତ ଆଫିଗାନିସ୍ତାନ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ଭାରତ। ସେହିପରି,ବୁଧବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯିବ ସିରିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ।