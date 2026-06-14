Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର,ଆମେରିକାର- ଇରାନ ସହ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର,ଆମେରିକାର- ଇରାନ ସହ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:23 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର,ଆମେରିକାର- ଇରାନ ସହ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର,ଆମେରିକାର- ଇରାନ ସହ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପ
top 10 news today2 min ago
2
Raja Festival 202650 min ago
3
IND vs AFGJun 13
4
top 10 news todayJun 13
5
world class railway stationJun 13