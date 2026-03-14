Top 10 News Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭଡ଼ା ବଢାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ,ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:10 AM IST

1-USA Attack On Iran: ଇରାନର କ୍ରାଉନ୍ ଜୁଏଲ୍ ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଇରାନର ସବୁ ସାମରିକ ସ୍ଥଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ତୈଳ ହବ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି।

2-Middle East Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । କହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଇରାନର ଚିହ୍ନ ରହିବନି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲିଭିଯିବ। ଇରାନ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କଲେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍। 

3-Lpg: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି LPG ଜାହାଜ ଛାଡିବାକୁ ଇରାନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାରମୁଜ ଦେଇ ୨ଟି ଜାହାଜ ଛାଡିବାକୁ ଇରାନ ରାଜି ହୋଇଛି। (ଶନିବାର) ଆଜି ଏକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। 

4-Jungle Fire: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ପୋଡ଼ାଡିହ ରେଞ୍ଜ ମନଭଙ୍ଗା ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 

5-OUSSSC: ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। OUSSSCର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ। ୧୯୯୧ କ୍ୟାଡର IPS ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ୨୦୨୪ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। 

6-Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ। ୪୮  ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ୨ ସହରରେ  ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ନେଇ ପୂର୍ବାକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 

7-Flight Fair Hike:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଭିତରେ ବଢିଲା ବିମାନ ଭଡା଼। ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।  ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

8-Iran US Conflict: ଇରାନର ନୂଆ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମନେଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।  ମୋଜତାବା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

9-Supreme Court:ମାସିକ ଋତୁଶ୍ରାବ ଛୁଟି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ।  ମାସିକ ଋତୁଶ୍ରାବ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି   । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଛୁଟି ଦେବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

10-Deogarh Triple Murder Update:ଦେବଗଡ଼ର ଗରିଆପାଲି ଟ୍ରିପଲ୍‌ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌ର ସହାୟତା ନେଲା କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ପୋଲିସ। ଗତ ୨ ଦିନ ତଳେ, ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର୍‌ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। 

