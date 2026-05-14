Top 10 News Today: ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, ୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଅମୂଲ କ୍ଷୀର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 14, 2026, 08:39 AM IST

1-Kerala CM:ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ। ୧୦ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ।

2-CBI: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ୧୯୮୬ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦଙ୍କୁ ୨୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

3-India Sugar Export Ban:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।  ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା DGF ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏ ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କଟକଣା ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଓ USA ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବନି ।

4-Rain Alert: ତାତିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍ । ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଧରି ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା  ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।ବାଲେଶ୍ବର , ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଘଡ଼ଘଡି଼ ବର୍ଷା ସହିତ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ୧୪ ତାରିଖ(ଆଜି) ବି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

5-Crocodile Attack: କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜଙ୍ଗଲେଘରୀ ଗାଁର ମହିଳା ।ଗଳିଆ ନଦୀରେ ବାସନ ମାଜୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ହେଲେ ଶିକାର। ମହିଳା କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ  ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

6-Milk Price Increased:ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।ଅମୂଲ ପରେ, ଏବେ ମଦର ଡେରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ମେ'ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 

7-CBSE Class 12 Results:ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। ପାସ୍ ହାରରେ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି ୮୫ ଦଶମିକ ୨୦ % ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର ୩ ଦଶମିକ ୧୯ % ଖସିଥିବାବେଳେ ଏଥର ବି ପୁଅଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଝିଅ। 

8-Puri Koraput Express:ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ । ସପ୍ତାହରେ ୩ ଦିନ ଚାଲିବା ନେଇ ସିଏମ୍‌ଓ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଲ୍‌ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଯିବ। ପୁରୀରୁ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଛାଡ଼ିବ । କୋରାପୁଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାର ବାହାରିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ଯାତ୍ରାପଥରେ ମୋଟ୍‌ ୧୯ଟି ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିବ । 

9-Today IPL Match 2026: ଆଜିର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ତିଆନ୍।ତେବେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 

10-RCB vs KKR: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର (୧୩ ମଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। 

 

