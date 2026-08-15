/Top 10 News Today: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha CM Flag Hoisting: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମ୍ ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
Odisha CM Speech:ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁଛି। ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Independence Day 2026: ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଏହା ସହିତ ସେନା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ , ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପରେଡ଼ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧା କିଷ୍ଣନ୍ ଓ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଗଣ,ସେନା ଅଧିକାରୀ ସାଂସଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Independence Day Modi Speech 1: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଶୁଭିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ।ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛୁ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଉପରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
Independence Day Modi Speech 2: ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମୋଦୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୧ ବର୍ଷରେ ୧ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ । ଯାହାର ସୁବିଧା ଗରିବ ଲୋକେ ପାଇବେ। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି।
Independence Day Modi Speech 3:ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଏବେବି ନକ୍ସଲ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
Bus Accident: ଅଶୁଭ ଶନିବାର! ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ,ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟ୍ ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Odisha Flood: ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ପାଖରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ରହିଛି। ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ରହିଛି। ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ,ଏବେ ଜଳସ୍ତର ୧୫.୩୫ ଫୁଟ୍ ରହିଛି।
Odisha DGP: କାମଚଳା ଡିଜିରେ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
Earthquake: ଭୂ-କମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଆଜି ସକାଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୭ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭୂଷୁଡି ପଡିଛି। ଏନେଇ ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଭୂମିକମ୍ପ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ତେବେ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।