Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3074861
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

 NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:06 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Prime Minister  inaugurate CSPOC in New Delhi today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସକାଳ ୧୦:୩୦ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ୨୮ତମ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ (CSPOC)କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୪୨ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସଦର ୬୧ ଜଣ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

2-President Droupadi Murmu Two days Punjab and Rajasthan Visit: ଆଜିଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଅମୃତସରରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୦ତମ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ।

3-Maharashtra Civic Polls: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସକାଳ ୭:୩୦ ରୁ ଭୋଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ଏହି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଯୁତି (ମହାଯୁଦ୍ଧ) ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ୩୪.୮ ନିୟୁତ ଭୋଟର ୮୯୩ ଟି ୱାର୍ଡର ୨,୮୬୯ ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୧୫,୯୩୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଚାରି ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରିହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ପୌର ନିଗମ (BMC) ନିର୍ବାଚନରେ ​​୨୨୭ ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୧୭୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୩୯,୦୯୨ ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ (ଜାନୁଆରୀ ୧୬) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 

Add Zee News as a Preferred Source

4-NIA New DG Rakesh Aggrwal:-NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୧୯୯୪ କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ। ଆଇପିଏସ୍ ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। 

5-LordLingaraj:ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି । ଏନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଗତକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଉପାସରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ। 
ବଡୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଥିଲା।  

6-MEA: ଇରାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତରଫରୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଇରାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଡଭାଇଜରୀ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଇରାନ ହିଂସାରେ ୨୫୦୦ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। 

7-Visa Application:୭୫ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଭିସା କଟକଣା ଲାଗୁ କଲା ଆମେରିକା।  ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଋଷିଆ ଭଳି ଦେଶ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ୭୫ ଦେଶର ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ଗ୍ରହଣ ହେବନି ବୋଲି ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

8-Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ।  ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ତା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ  ବଢିଛି।  ଏହା  ଆହାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟକୁ  ପୂରାକୁ ଥରାଇବ ଶୀତ।  କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ୧୮ ରୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ।  ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବଢାଇବା ସହ ଶୀତ କମାଇବ।  ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।  ଆଜି ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାରଦ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 

9-Indian Army Day 2026: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬, ଦେଶ ଏହାର ୭୮ତମ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ୧୯୪୯ ମସିହାର ଏହି ଦିନ, ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେ.ଏମ୍. କାରିଆପ୍ପା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ବ୍ରିଟିଶ-ଜନ୍ମିତ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବୁଚରଙ୍କଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ,  ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ।  ପ୍ରକାଶ କରେ।

10-U19WorldCup:ଆଜିଠୁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ଷୋଡଶ ସଂସ୍କରଣ। ଉଦଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ଭାରତ-ୟୁଏସଏ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୧୬ ଦଳ, ୨୩ ଦିନ ଧରି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଷଷ୍ଠ ମୁକୁଟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସଭିଙ୍କ ନଜର

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜା
AIR INDIA
Iran Air Route Closed: ୟୁରୋପ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ବାତିଲ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆଉ ୨ ଦିନ ଥରାଇବ ହାଡଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ
Odisha Entertainment New
Odisha Entertainment New: ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’ର ଟିଜର
Ama Bus. CRUT
Ama Bus: ଆମବସ୍‍ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର