/Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି,ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Raja Sankranti: ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର। ପିଠାପଣାରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ପରିବେଶ। ସଜେଇ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କୁମାରୀ।
Oil Prices: ଖୁସି ଖବର। ଐ-ତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୮୪ ଡଲାରକୁ ଖସିଲା ଦର। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏଁ ତୈଳ ଦର ୧୦୦-୧୧୫ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।
Iran US Peace Deal:ଇରାନ୍ ଓ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଡିଲ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ସ୍ବାଗତ କରିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍, କତାର, ତୁର୍କି,ଜର୍ମାନୀ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ବାଗତ କରିଛି।ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହାକୁ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ କହିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଚାନ୍ସେଲର।
Weather Update: ରାଜ୍ୟକୁ ମୌମୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
NEET UG 2026: ନିଟ୍ (NEET-UG 2026) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସାନି NEET-UG ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। NTA ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜୁନ ୨୧ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Free Bus Service:ରାଜ୍ୟରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା।
୨୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ମିଳିଛି। ଏନେଇ OSRTC ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
Iran US MoU: ଆମେରିକା ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ MoU ଜାରି କରିଛି ଇରାନ୍। ୧୪ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରଖିଛି ଇରାନ୍। ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ହର୍ମୁଜରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହଟାଇବ ଆମେରିକା। ଏହା ସହ ଇରାନ୍ରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବ ଆମେରିକା ଓ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ।
Chameli Ojha: ତିଖିରୀ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
Election : ୫ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ,ମଣିପୁର ଓ ଗୋଆରେ ୨୦୨୭ ବଦଳରେ ୨୦୨୬ରେ ଭୋଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।
Women T20 World Cup: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୪ ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ବର୍ମିଂହାମରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ।