Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି,ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି,ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:07 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି,ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି,ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖସିଲା ଅ
top 10 news today8 min ago
2
weather update44 min ago
3
OllywoodJun 14
4
top 10 news todayJun 14
5
FIFA World Cup 2026Jun 14