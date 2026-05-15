Top 10 News Today: ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର,ଦିଲ୍ଲୀରେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Work From Home: ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଲାଣୀ ତୈଳ ସଙ୍କଟ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଳିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା।
SIR2026: ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ' ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୧୬ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ SIR। ୩ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମେ' ୩୦ରୁ SIR। ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୮,୧୨୩ BLO ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ୨୭,୭୨୩ BLA ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ।
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ତାତି ବଢିପାରେ। ୨ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଚ, କେନ୍ଦୁଝର,ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Petrol Diesel Price Hike: ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ୧୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। CNG ଦରରେ ମଧ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
Kerala CM Oath Ceremony: ଆସନ୍ତା ୧୮ରେ ଶପଥ ନେବେ ଭିଡି ସତୀଶନ। କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ସତୀଶନ। ୨୧ ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ।
Jharbandh IIC Suspend:ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା IIC ସୁକ୍ରା ମାଢ଼ୀ ନିଲମ୍ବିତ। ସୁକ୍ରା ମାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ। ଗଞ୍ଜେଇ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।
NEETScam: NEET-UG ସ୍କାମ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା CBI। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା CBI। ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୭କୁ ବଢ଼ିଲା। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରା ଦେଶର ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା।
Sports News: ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳର ODI ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିସ୍ମୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ କ୍ୟାପଟେନ।
IPL TODAY MATCH 2026: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ର ୫୯ ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏକାନ୍ନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ଲେ -ଅଫ୍ ଦୌଡରୁ ବାଦ୍ ପଡିସାରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଆଶା ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି।
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।