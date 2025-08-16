Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:45 AM IST

1-ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ  ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଦ୍ବୀତିୟର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଦିନ ସାଢେ  ୧୨ ଟା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ୍  ପରୀକ୍ଷା ୧୦୩ ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୦ ହଜାର ୮୦୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୯୮ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୩୨୩୨ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।

2-ପଶ୍ଚିମ -କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ  ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର  ଆଜି ହିଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ  ରହିଛି।  ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦିଗରେ ଗତି କରି  ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ  ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି( ଶନିବାର) କୋରାପୁଟ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ  ଓ ଗଂଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

3-ଗତକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତାରଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଆଳତୀ ସରିବାପରେ ମହାଜନ ସେବାୟତ ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣଘରୁ ମଦନମୋହନଙ୍କୁ ଜଗମୋହନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରାଇବେ।

4-ଜେରା ବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂ ଫେରାର୍। କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପରିସ୍ରା ବାହାନାରେ ଚମ୍ପଟ।IICଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋରାପୁଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ବର ୧ ନଂ ହାଟ ପଛ କ୍ବାର୍ଟର୍ସରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ଜୟପୁର ପୋଲିସ୍।କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଜେରା ବେଳେ IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂ ଫେରାର୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

5-ଆଲାସ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ଟ୍ରମ୍ପ୍-ପୁଟିନ୍ ବୈଠକ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ନେଇ ବାହାରିପାରିଲାନି ଠୋସ୍ ନିଷ୍କର୍ସ। ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ। ଖୁବ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍। 

6-ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ା ହିଟ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍‌ ଘଟଣାରେ ୨ ଗିରଫ। ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ୍। ଗଙ୍ଗାପଡ଼ାର ଅଙ୍କିତ ସ' ଓ ପେଣ୍ଠକଟାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ। ଏବେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଥାର୍ ଚାଳକ ଫେରାର୍। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । 

7-ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍‌. ଗଣେଶନ୍‌ଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୮ରୁ ଚେନ୍ନାଇର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ୨୦ ଫେବୃଆରୀ,୨୦୨୩ରୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

8-ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାରରେ ଆସିଥିବା ଫ୍ଲାସ୍ ଫଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।  ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ  ଅନୁସାରେ ୬୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।  

9-ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଡେଲିଭରି ବୟ ଟୁ। ଡେଲିଭରି ବୟ ୱାନର ସଫଳତା ପରେ ଟୁ' କୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍‌ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ପୂରା ଟିମ୍‌ ଆଶାବାଦୀ

10-ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀଙ୍କ ଉପରେ ସେହଓ୍ୱାଗଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ । କହିଲେ, ଟିମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଧୋନୀ । ଅବସର ନେବାକୁ କରୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା । ୧୭ବର୍ଷ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭୀରୁ ।

 

