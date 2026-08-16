/Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ପୁଣି ଥରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଵୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ୧୮.୩୮ ମିଟରରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ନଦୀ ଗୁଡିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଘାଟଠାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
Usha Padhi: ସହରାଞ୍ଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ACSଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Atal Bihari Vajpayee: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ, ସଦୈବ ଅଟଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ।
Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ୨୦ ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ କରିଛି। ଯଦି ବିଭାଗର ଆକଳନ ଠିକ୍ ହୁଏ,ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ୍ ହୋଇପାରେ।
Ex Deputy Speaker Found Dead: ଟି-ଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଶିଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଆଶିଷ। କ୍ରମାଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ।
puri news: ଆଜି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦାଶ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
police dg: ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ ଆଜି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍ ର IPS ଅଧିକାରୀ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ CID ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର DG ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ DGPର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Odisha Police ବଲାଙ୍ଗିରରେ ହନୁମାନ ପଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀତିଶ ସାହୁକୁ ଜେରା ବେଳେ ସୁରାକ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ।
Bangladesh PM: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରେହମାନ୍ । ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଭେଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସୀମା ପରିଚାଳନା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
Ban Vs Aus: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ୫୭ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଡାରୱିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା । ଏହା ୧୫୯ ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ୨୮ ତମ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।