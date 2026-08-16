Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 16, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:55 AM IST
Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ
2
3
4
5