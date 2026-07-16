/Top 10 News Today: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ୪ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Rath Yatra 2026:ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବିରାଜମାନ ୩ ରଥ। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର।
Odisha Police: ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନିବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷାରେ ୧୩,୫୦୦ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ।ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ୨୩ IPSଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି।
No Fly Zone:ପୁରୀକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ଯାଏଁ ଉଡ଼ିପାରିବନି ଡ୍ରୋନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ DGP।
Shree MandirDigital Hundi:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ସମର୍ପଣ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୧୧୧ ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
Bjp Press Meet: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍! ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
Argentina In Final: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ। ଲଗାତାର ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଫାଇନାଲକୁ ଗଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଶେଷ ୭ ମିନିଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଶା ଧୂଳିସାତ। ରବିବାର ସ୍ପେନ୍ ସହ ହେବ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ।
Railways:ପାରାଦୀପ-ହରିଦାସପୁର ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
CMO Files Missing: CMOରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ IAS ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।
Text book Error:ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିବ ପଚରାଉଚରା ହେବ।ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ।
Weather News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ୱଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଆଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।