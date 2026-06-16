/Top 10 News Today: ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Last Raja 2026: ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ। ଏନେଇ ସବୁଠି ମହାଆଡମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ । ନୂଆ ପୋଷକ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ରଜ ଦୋଳିର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଓ ବୋହୂ। ସବୁଠି ଜମୁଛି ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ରଜ ପାନ ଖିଆ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଦୋଳି ଓ କବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।
Kantabanji 12 Hour Bandh: ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଜରୁରୀକାଳିନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ।
B-52 Bomber Crash: ପୁଣି ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା।କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏଡ୍ୱାର୍ଡସ୍ ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ବିମାନ । ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜଣାପଡିଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Odisha Panipaga: ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ-ମୌମୁମୀ ବାୟୁ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ସୁଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ , ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବଳକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏହାସହ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା,ଝାରଖଣ୍ତ ଓ ବିହାରର କିଛି ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଇଏମଡି଼ ଅନୁଯାୟୀ, ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଲନି-ନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଚଳିତ ଥର ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେବ। ୧୨ ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡିଶା ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଲଗାତର ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଉପକୂଳର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିଛି।
Peace Agreement: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Cockroach Janata Party: କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍କେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ବେଳେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା।
Chameli Ojha Case Update: ଚାମେଲି ଓଝା ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏନେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ।
Somanath Swabhiman Jatra:ସୋମବାର ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାତ୍ରା।
PM Narendra Modi: ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୦୫ରେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୫ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ।
Social Media Ban: ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ବ୍ରିଟେନ୍ । ୨୦୨୭ରୁ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମର୍ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ।