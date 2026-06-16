Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:18 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ସହ
top 10 news today9 min ago
2
B-52 Bomber Crash45 min ago
3
top 10 news todayJun 15
4
FIFA World Cup 2026Jun 15
5
Odia NewsJun 15