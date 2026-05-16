Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 16, 2026, 07:56 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ,୨୬ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବ ,ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Savitri Brata: ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦିର୍ଘାୟୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । 

2-Odisha Weather Report: ଭାରତୀୟ କୃଷିର  ଜୀବନ ରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଟିମ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ  ଆସନ୍ତା ୨୬ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ।  ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡ଼ି) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।  ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି,  ମୌମୁମୀ ଏଥର ସଅଳ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ  ଜୁନ୍ ୧ରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ। 

3-NITKingpin: ନିଟ୍‌ ପେପର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ କିଙ୍ଗପିନ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। କିଙ୍ଗପିନ୍ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ପି.ଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପୁନେରୁ ଗିରଫ।

4-Odisha Bus Fare Hike: ଘରୋଇ ବସ୍‌ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢ଼ିଲା ଘରୋଇ ବସ୍‌ ଭଡ଼ା। ଅର୍ଡିନାରୀ ବସ୍‌ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୮୮ରୁ ୯୦ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେ ସ କିମି ପିଛା ୯୨ରୁ ୯୪ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଡିଲକ୍ସ ୧ ଟଙ୍କା ୨୭ରୁ ୧ ଟଙ୍କା ୩୧ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଥିଲା ୧ ଟଙ୍କା ୫୫ ପଇସା, ୧ ଟଙ୍କା ୫୯ ପଇସା ଓ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ କିମି ପିଛା ୬ ପଇସା ବଢ଼ି ହୋଇଛି ୨ ଟଙ୍କା ୪୭ ପଇସା। 

5-Flat Purchase: ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବାକୁ ବା ବିକିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସରଳୀକରଣ ହେଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା ସହ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଫ୍ଲାଟ କିଣାବିକା ଏବଂ କମନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଦୂର ହେଲା ଦୀର୍ଘଦିନର ଦ୍ବନ୍ଦ । 

6-  Oil Crisis: ତେଲ ପାଇଁ ହାହାକାର। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେଲ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସୀମିତ ତେଲ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

7-Dearness Allowance Hike: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ୨ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପିଛିଲା ଭାବେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୮ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

8-SupremeCourt: ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ୨ ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ମୋଡରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ରେ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଗୁରୁବାର ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ମୋଡ୍‌ରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି। 

9-Today IPL Match 2026: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୬୦ ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲା ରେ କୋଲକାତା ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ଗୁଜୁରାଟ୍ କୁ ଭେଟିବ।  ଏହି ମ୍ୟାଚ୍  ଜିତି  ଗୁଜୁରାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିବା ସହ  ପ୍ଲେ -ଅପ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଲକାତା ଲାଗି ବିଜୟ ଜରୁରୀ। 

10-LSG vs CSK Match: ଶୁକ୍ରବାର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍  ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍‌ର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଥିଲା। 

