 Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:29 AM IST

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1. ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିବାଲାଗି ବାଚସ୍ପତି ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ର୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଗୃହକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ସର୍ବଦୀୟ ବୈଠକ ପରେ   ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ବୈଠକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 
2. ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖଠାରୁ ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସୁବିଧାର ବୁକିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ଏହି ବ୍ରତ ସମୟରେ ପାଇବା ଲାଗି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜ ନାଁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ୫୦ରୁ ୭୦ ବର୍ଷରା ବିବାହିତ ମହିଳା ଅଥବା ୭୦ ବର୍ଷା ଯାଏ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 
3. ଏଣିକି ସଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଲ୍ସ ନାଁରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଗରେ ସାମଲ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଜବତ, ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣବତ୍ର୍ର ବାତିଲ ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ପାଇଁ  ସରକାରୀ କଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 
4. ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ଲାଗି ଆଜିପାଇଁ ସମୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ଓ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖାଦାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 
5. ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୀତିକାର, ଗାଳ୍ପିକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ୪୬ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।  ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମାଟିନି ଶୋ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଅଦାନ କରାଯାଉଛି। 
6. ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟାକି ଚୁକ୍ତି ଲାଗି ବୁଝାମଣା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୬ ତାରିଖଠାରୁ ୟୁରୋପ ୟୁନିୟନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାରତ ସହ ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଆଲଷାଚନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। 
7. ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍‍ ଲାଗୁ ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 
8. ମୁସଲମାନ ବିବାହ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ପଞ୍ଜିକରଣ ଲାଗି ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷମତା ରହିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜିକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏବଂ ଆଇଜିଆର୍‍ ହିଁ ଏଥିଲାଗି କ୍ଷମତାପନ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୩ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ କାଏମ ରଖି  ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 
9. ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍‍ରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ତହସିଲ୍‍ଦାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 
10. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହାକୁ ରୂପାୟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ସହର ରହିଛି। ବିଶଷକରି ୧୦ ଶିଳତ୍ପ ସହର ଏବଂ ଦୁଇ ଅଧିକ ବାୟୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହରକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା।
 
Narmada Behera

