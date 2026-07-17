/Top 10 News Today: ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

First Hydrogen Train Features: ଆଜି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିଠାରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନନ୍ଦିରୁ ସୋନିପଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Bus Fire: ତାମିଲନାଡୁରେ ଭେଲାଚେରୀ କୈଭେଲି ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ନିଆଁ । ଡ୍ରାଇଭର ସାମ୍ନାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ବସ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯାଇଛି। ବସ୍ରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ନଥିଲେ। ଏକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ବସ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ ରେ ନିଆ ଲାଗିଲା ପୋଲିସ୍ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
NEET 2026: ନିଟ୍ ୟୁଜି NEET(UG) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏ-ଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ୧୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।୧୩୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୬୯୦ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ।
Financial Assistance: ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Rath Yatra 2026: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଛି ତିନି ରଥ । ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୯ ଟାରେ ପୁଣି ଟଣା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଗତକାଲି ଯେଉଁଠି ରଥ ଅଟକିଛି,ଆଜି ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥଟଣା ।
Bhubaneswar Fire: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଶୋକ ନଗର ସ୍ଥିତ ଜୋତା ସୋ-ରୁମ୍ ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।ସୋ-ରୁମ୍ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
Odisha Weather Update: ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ। ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୋଲି ଆଇଏମଡ଼ି ଆକଳନ କରିଛି।
All Schools & Colleges Closed: ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି।ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୃପରାଜ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ,ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ,ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମୀନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।
Balochistan News: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ପିଓକେରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ମାସ୍ତୁଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଏକ କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪୫ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
Nitish Kaushal: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନୀତିଶ କୌଶଳ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଗିରଫ କଲା ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (FBI)। ହତ୍ୟା,ନିଶା କାରବାର,ଅସ୍ତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ,ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରୢାକେଟିୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ କରପ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (ରିକୋ) ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।