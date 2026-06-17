Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସହ ୨୦ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସହ ୨୦ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:29 AM IST
Top 10 News Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସହ ୨୦ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚ
top 10 news today15 min ago
2
G7 Summit 20261 hr ago
3
Odia NewsJun 16
4
top 10 news todayJun 16
5
Odia NewsJun 16