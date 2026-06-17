/Top 10 News Today: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସହ ୨୦ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Subhadra Scheme: ଜୁନ୍ ୨୧ ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନ ୩୦ ଯାଏଁ ସବୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆୟୋଜନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଏକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହ ପାଣିପାଗରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଜରକୁ ଆସି ନାହିଁ। ସହରରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ସବୋର୍ଚ୍ଚ ପାରଦ ୪୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।, ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।
G7 Summit 2026: ଜି-୭ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ୧୬ ମାସ ପରେ ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜି-୭ ନେତୃବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମୋଦୀ ସାମ୍ମାସାମ୍ମି ହୋଇଥିଲେ।
Chameli Ojha:କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDJM କୋର୍ଟ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଏହି ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
PM Kisan Samman Nidhi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଏନେଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Odisha Education: ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୁଲକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
Mahanadi Water Dispute: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୧୧ ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା।
ଜୁନ୍ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୈଠକ। ଏନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୃତକ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦିବ୍ୟା ଭି.ଜୁନିଅର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡୁମୁଡୁମାରେ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟା।
President And PM Visit: ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ଗୃହ ବିଭାଗ ACS ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Jagannath Temple: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବନସ୍ପତି ଘିଅ ଜବତ ହୋଇଛି। ସିଂହଦ୍ଵାର ପୋଲିସ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନସ୍ପତି ଜବତ। କେଉଁ ସୁଆର ରୋଷ ଘରକୁ ବନସ୍ପତି ନେଉଥିଲେ, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଛି।