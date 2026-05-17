Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି,୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବଣ୍ତି ଭଗୀରଥ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି,୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବଣ୍ତି ଭଗୀରଥ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Reported By:  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 08:35 AM IST

Bandi Bhageerath POCSO Case: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବଣ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ବଣ୍ଡି ଭାଗିରଥ୍ (Bandi Bhageerath)କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍-ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା (POCSO) ଆଇନ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମାଆ ଭାଗୀରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 

Nitin Nabin Odisha Visit: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ  ନୀତିନ ନବୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ  ଓ ଗଣ ମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଦାସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କୋର୍-କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସଭାପତି ଯୋଗ ଦେବେ। 

Burla Police Encounter: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମନୀଷ ସାହୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମନୀଷ। ମନୀଷ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୪ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଛକରେ ଗାଡି ଚେକିଂ ବେଳେ ଖସିଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର।

NEETPaperLeak: NTA ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। IRS ଆକାଶ ଜୈନ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଜଗଢ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। NEET ପେପର ଲିକ୍‌ ଘଟଣା ପରେ ୨ ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।

Silver Bars: ରୁପା ବାର୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। 

Supreme Court: ବଢ଼ିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୩ରୁ ୩୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବାଦ୍‌ ଦେଇ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ୩୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ।

Education Policy: CBSE ନବମ, ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷିତ ୩ ଭାଷାରୁ ୨ଟି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାଟିଭ୍ ଭାଷା ରହିବ।

Andhra News: ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର।  ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର।  ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଣାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ। ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତାଜ ଜନ୍ମରେ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା।

Today IPL Match 2026: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ  ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ  ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ସେହିପରି, ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କୁ ଭେଟିବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। 

KKR vs GT Match 2026:ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କୋଲକାତା ୨୪୭ ରନ୍‌ର କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟକୁ ୨୯ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି କୋଲକାତା।

Narmada Behera

