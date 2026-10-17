/Top 10 News Today: ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା,CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗିରଫ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Diwali Bonus 2026: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ (Ad-Hoc Bonus) ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ଦରମା ସହ ବୋନସ୍ ପାଇବେ।
LK Advani Health Update: ବର୍ଷିୟାନ୍ ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଛି। ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତି ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ହସପିଟାଲ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପଲମୋନାରୀ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Rain Alert: ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଅସରାଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦଶହରାରେ ପାଗ ଭଲ ରହିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଗତିପଥ ଓ ତିବ୍ରତା ନେଇ ଏବେଠାରୁ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇନି।
Road Accident:ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏଚ୍ ୫୫ ଜାମତାଲ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହେଲା ସ୍କର୍ପିଓ । ସ୍କର୍ପିଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୫ ଆହତ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
Druga Puja 2026:ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଏନେଇ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ମହାସପ୍ତମୀରେ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ଓ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ ଯଥାରୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏନେଇ ଟୁଇନସିଟିରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଓ ଲାଇଟ୍ ରେ ଝଲସୁଛି ସହର ବଜାର।
PoliceAction:CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗିରଫ। ଗତକାଲି ଅଟକ ପରେ ଆଜି ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। AISA ସଭାପତି ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ।
Bhubaneswar News: ଆସିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ! ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସତ୍ତ୍ୱଲିପି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡ.ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀ।
Himachal Pradesh Earthquake: ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ ସିମଲାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସେଲ୍ରେ ତୀବ୍ରତା ୪.୧ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।
Durga Puja 2026: ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି। ୧୬ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ୨୧ ତାରିଖ ରାତି ୧୨ଟା ଯାଏ ଲାଗୁ ହେବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା।
Droupadi Murmu: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତା ୨୮ ଓ ୨୯ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।