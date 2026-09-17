/Top 10 News Today: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ,ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ମାମଲା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ (ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ),ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା, ସ୍ୱେରେଜ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ,ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ।
Pm Modi Birth Day Wish: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏ-ହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେପଟେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ X ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
PM Narendra ModiBirth Day Celebration: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୭ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ରାଜ୍ୟର ୧୮,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ୮୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ ।
Sand Art:ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା କଳାକୃତି ମଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
Graham Staines Case: ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ମାମଲା। ଏନେଇ ଆଜି( ଗୁରୁବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେନସସ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ଼ State Sentence Review Board ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
Vishwakarma Puja 2026: ଆଜି ହେଉଛି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଙ୍କ ପୂଜା। ବିଶ୍ବକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ତଥା ସୃଜନର ଦେବତା। ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ, ସ୍ବର୍ଗର ଅମରାବତୀ ଠାରୁ ହସ୍ତିନାପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଆଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଚେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଏହି ପୂଜା କାରଖାନା, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ।
Odisha Crime News:ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରେମ ନେଇଗଲା ଜୀବନ!ପ୍ରେମିକା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବରାକୋଟ ଗାଁର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ସିଲୁ ରାୟ। ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Jagatsinghpur News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସୁଶୀଲ ପଲେଇ, ମଞ୍ଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ବାରିକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Trump: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟ୍ରମ୍ପ।ରୁଷିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଉଥିବା ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ୍ସରେ ବିଲ୍ ପାସ୍। ସପକ୍ଷରେ ୨୬୨, ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା ୧୫୯ ଭୋଟ୍। ଆଇନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ବିଲ୍ରେ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।
Cyclone Update: ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିଲାଣୀ। ଉତ୍ତର ଥାଇଲାଣ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୧୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଧା ଏହା ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ। ୧୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଧା ସେଠାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧିରେ ଧିକେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩-୪ ଦିନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ -ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
Veteran Actor Anant Nag: ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାର ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗ । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର । ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କଳାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି।