Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3182893
Top 10 News Today: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ,ପୁଣି ଇସ୍କନ୍ ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:09 AM IST

Trending Photos

Rath Yatra:ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ୍। ଆଜି ଆମେରିକାର ଟେକସାସ୍ ଓ ବ୍ରିସବେନରେ ଇସ୍କନ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ରଥଯାତ୍ରା।

Odisha News: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରୁଛି ବିଜେଡି।  ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର୍  ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ବିଶାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳ ସକାଳ ୬ରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ହରତାଳ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। 

Women Reservation Bill:  ଲୋକସଭାରେ  ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ ଫେଲ୍ । ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା NDA। ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ୫୨୮ ସଦସ୍ୟ। ସପକ୍ଷରେ ୨୯୮, ବିରୋଧରେ ପଡ଼ିଲା ୨୩୦ ଭୋଟ୍

Add Zee News as a Preferred Source

Droupadi Murmu Odisha Visit:ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ୨୧ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ୨୧ ସକାଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୫ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ୧୧ଟା ୧୦ରେ ରାଉରକେଲାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସଡ଼କ ପଥରେ ସେକ୍ଟର ୧୩ ଯାଇ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

CM Kisan: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର।  ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ଚରଣ ମାଝୀ କଟକ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହ  ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା।

Delimitation Bill2026 Withdrawn:ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍-୨୦୨୬ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର।କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍-୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ସମ୍ୱିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର।

Hormuz Reopened:ହର୍ମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଲା ଇରାନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅବରୋଧ ପରେ ଖୋଲିଲା ହର୍ମୁଜ୍। ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଲେବାନନ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା କଲେ ଇରାନ୍‌ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରାଘଚୀ। ଏବେ ହର୍ମୁଜ୍‌ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱଭାବିକ ହେବ ।

Yogesh Gowda Murder Case:୨୦୧୬ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପି ନେତା ଯୋଗେଶ ଗୌଡ଼ା ହତ୍ୟା ମାମଲା।କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଆଜୀବନ କାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ।

Odisha Weather Update: ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ।  ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି। ଗତକାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ, ଏବେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

Today IPL Match 18 April 2026: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪ଟି ଟିମ୍ ଖେଳିବେ। ଗୋଟିଏ ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସେପଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ମଡେଲ୍ ପାଲଟିଛ
LPG Pipeline Update
LPG Pipeline Update: ଏବେ ସିଧାସଳଖ ହେବ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ, ସାରା ଦେଶରେ ବିଛାଯିବ ୨୫୦୦ କିମି ଲମ୍ବା
Women Reservation Bill
Women Reservation Bill: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଫେଲ୍...ସଂସଦ ବାହାରେ ଏନଡିଏ ମହିଳା ସ
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା ରାହୁଲଙ୍କ 'ଯାଦୁକର'
Odisha news
Odisha News: ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ସିପିଆଇଏମଏଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍