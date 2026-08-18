/Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି,ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

DGP Selection:ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି। ଚୟନ ବେଳେ ନିୟମ ଉଲଘଂନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ୟୁପିଏସି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପିଆଇଏଲ୍ ର ଶୁଣାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ତପୀଠ।
Odisha Flood: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୭.୮୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟାରେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୬୬ ବ୍ଲକର ୪୪୮ ପଞ୍ଚାୟତ,୧୩୦୪ ଟି ଗାଁ ଓ ୧୦ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ୬୪ ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏସଆରସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୁହାଯାଇଛି।
School Holiday Update: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକ୍ ର ୨୬୮ ଟି ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ୫୬୭ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ,ଘରୋଇ ଏବଂ ଓଭିଏ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଟି ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଯାଇଛି।
Heavy Rain Alert:ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅବପାତର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ, ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଝାରଖଣ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
Paneer & Chhena Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ଓ ପନୀର ଦର ବଢାଯାଇଛି। ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପନୀର କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଛେନା କିଲୋ ପ୍ରତି ୨୨୫ ଟଙ୍କା ପନୀର କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦୦ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଇ ୪ ତାରିଖରୁ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଛେନା ଓ ପନୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିଛି। ସେଥିଲାଗି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
Bribery Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡାକ୍ତର। NGO କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାପ୍ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା।
Chain Snatching:ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଲୁଟେରାକୁ ଟାଣି ଦେବାରୁ ଚଳନ୍ତା ବାଇକରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା। ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର୍ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Bus Accident:ନୟାଗଡ଼ ବାଇପାସ୍ ଇଟାମାଟି ନିକଟରେ ୨୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍। ରାତି ୨ଟାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓମଶ୍ରୀ ଚକାଡ଼ୋଳା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୪୦ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍।
National Security:ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଶହଜାଦ ଭାଟ୍ଟି ନେଟୱର୍କ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି।