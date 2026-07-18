Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି , ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି , ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:52 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି , ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Image Credit: ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ରେଟ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର! ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
petrol diesel price today57 min ago
2
Adapa Mandapa Bije Ritula1 hr ago
3
Mexico Earthquake2 hrs ago
4
Rain Alert3 hrs ago
5
Odia NewsJul 17