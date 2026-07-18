/Top 10 News Today: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି , ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Adapa Mandapa Bije Ritual: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ। ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର)ଠୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
Malatipatpur Traffic Jam: ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜାମ୍। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି ହୋଇଛି।
Sri Mandir:ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଜଗମୋହନନ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ IITର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
Rain Alert: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଂଜ, ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିସ୍ତୁତ ଅଞ୍ଚଳେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାରେ ବର୍ଷା କମିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କମିଛି। ଝାରଖଣ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପକୁ ଖସିଛି।
Sonam Wangchuk: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ। ଅନଶନର ୨୧ତମ ଦିନରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Mexico Earthquake:ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ତୀବ୍ରତା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମେକ୍ସିକୋର ପୁଏର୍ଟୋ ମାଡେରୋ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୧୦ କିଲୋମିଟର (୬.୨୧ ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
Iran US Conflict: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇରାନ୍ ଆମେରିକା ବିବାଦ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜରେ ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ଅଟକାଇଲା ଇରାନ। ଆମେରିକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଯାଉଥିବା ୪ ଜାହାଜ ଅଟକାଇଲା IRGC। ମିସାଇଲ ମାଡରେ ବନ୍ଦର ଖାମିରର ଦୁଇ ବ୍ରିଜ୍ ଧ୍ବସ୍ତ ହେବା ସହ ୭ ମୃତାହତ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି।
GarrySobers:ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସାର୍ ଗାରଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସ ଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସୋବର୍ସଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଏ।
Passenger Rights: ‘ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାସେଞ୍ଜର’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇର ଦସ୍ତାବିଜରେ ‘ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାସେଞ୍ଜର’ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ନୁହେଁ କେବଳ କୋଚ୍ କିମ୍ବା ଡବାର ଶ୍ରେଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Ram Mandir:ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ SIT ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ୧୦୦ କର୍ମଚାରୀ SIT ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସରିଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।