Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍‌ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ,୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖରାଛୁଟି ବଢିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍‌ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ,୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖରାଛୁଟି ବଢିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 18, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:31 AM IST
Top 10 News Today: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍‌ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ,୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖରାଛୁଟି ବଢିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime News: ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜଗନ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
bhadrak crime13 min ago
2
Iran Deal28 min ago
3
School Reopening Update55 min ago
4
Petrol Diesel price1 hr ago
5
weather report2 hrs ago