/Top 10 News Today: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍‌ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ,୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖରାଛୁଟି ବଢିଲା ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Vbg Ram ji Yojana: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଆଜୀବନ ମିଶନ୍ (ଭିବି ଜୀ ରାମ୍ ଜୀ) । ଏଥିରେ ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ୧୨୫ ଦିନର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ।
US-Iran-Deal: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଓ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ଏମ୍ଓୟୁ।
School Reopening Update: ଜୁନ୍ ୧୮ (ଆଜି) ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ୍ ର ଖରାଛୁଟିକୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର୍, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ।
Puri News: ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ କଲିକତାରୁ ଫେରାର ଥିବା ଟିଏମସିର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭.୦୬.୨୦୨୬ ରିଖ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୬ଟା ସମୟରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରାମ-ଉତ୍ତର ବଜାର, NH316 ରେ ଥିବା "ମା' ବନଦୁର୍ଗା ସ୍ପେଶାଲ ଟି ଆଣ୍ଡ କଫି ଷ୍ଟଲ" ସମ୍ମୁଖରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
Heavy Rain Alert: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଗରମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ରହିଛି।
Sujit Das Transferred: ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଫସିଲେ ଶରଣକୁଳ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ଦାସ। ଏ-ନେଇ ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ହୋଇଛି।
Talcher Robbery: ଅନୁଗୋଳରେ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ପୋଲିସ୍ ଗୁଳିରେ ୨ ସୁନା ଲୁଟେରା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହଣ୍ଡପା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ୍-ଲୁଟେରା ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି
Crime News: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସରସଦା ପଞ୍ଚାୟତର ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜଗନ ସାହୁଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Women’s T20 World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଡ୍ସ ସ୍ଥିତ ହେଡିଂଲେ ମାଇଦାନରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଶ୍ରୀ ଚରାନୀ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ନାୟିକା ସାଜିଥିଲେ।
INDvsAFG:ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଏ ଦଳ ୧୦୧ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଏ ଦଳ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୧୯ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ୩୬.୫ ଓଭରରେ ୨୧୮ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା।