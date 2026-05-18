Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି,କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭି.ଡି.ସତିଶନ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି,କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭି.ଡି.ସତିଶନ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 18, 2026, 08:29 AM IST

Nitin Nabin Odisha Visit: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ  ନୀତିନ ନବୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି।  ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କୋର୍-କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସଭାପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 

Kerala CM VD Satheesan Oath: ଆଜି କେରଳରେ ମିଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମୁଖ୍ୟ( ୟୁଡିଏଫ) ସରକାର ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳର ନେତା ଭିଡି ସଥିସନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି  ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଗତକାଲି  ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକା ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇଛି।  ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା  ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ୍  ଆର୍ଲେକର ନବ ନିଯୁକ୍ତ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ।

US Idaho Plane Crash News: ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଇଦାହୋର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହୋମ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ବେସ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଏୟାର ଶୋ’ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନାର ଦୁଇଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୩୦ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆକାଶରେ ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିକଟତର ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାରି ପାଇଲଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ସମଗ୍ର ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Work From Home:ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ,ଘରୋଇ ଅଫିସର୍ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ୨ ଦିନ ଓ୍ବାର୍କଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ  ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Prabhunjan Mallik: ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଏକାଡେମୀର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଘୋଷ।

LPG: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ପାର ହୋଇ ଭାରତର ଏକ ଜାହାଜ ଏଲପିଜି ନେଇ ଗୁଜରାଟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କତାରରୁ ପ୍ରାୟ 20, 000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ବା ଏଲପିଜି ନେଇ ଜାହାଜଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

CBSE:ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫି’ କମ୍‌ କଲା CBSE। ଉତ୍ତର ଖାତାର ସ୍କାନ୍ କପି ପାଇଁ ଏଣିକି କେବଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଫି’।
ନମ୍ବର ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ।ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାନ୍‌ କପି ପାଇଁ ୭୦୦ ଓ ନଂ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ୫୦୦ ପଡ଼ୁଥିଲା।

Nikhil Murder Case:ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ନିଖିଳଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

DC vs RR Ipl Match: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୬୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (୧୭ ମଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। 

Odisha Weather News: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି।ଏପଟେ, କା‌ଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଲାଗିବା ସହ  ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

