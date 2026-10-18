/Top 10 News Today: କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୯କୁ ବୃଦ୍ଧି,ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Kolkata Durga Puja Pandal Stampede Update: ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀରେ କୋଲକାତାରେ ଚୋରବାଗାନ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ତପରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୧୯ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୪୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କୋଲକୋତା ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରୀ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂଜାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
Kolkata Durga Puja Pandal Stampede Update: ସେପଟେ,କୋଲକାତା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି’ ଚାକିରି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆହତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସରକାର ବହନ କରିବା ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
Durga Puja Tragedy:କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ୧୨ ଅଟକ। ୧୦ ଜଣ ପୂଜା ଆୟୋଜକ ଓ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଅଟକ।
୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କୋଲକାତା ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା। ଚୋରବାଗାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାତ୍ସୋବ ସମିତିର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମହାସଚିବଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
Durga Puja 2026: ମହାମାୟାଙ୍କ ଆଗମନ। ଆଜି ପୀଠରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ । ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି।
Governor Of Odisha:ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ନେବେ ଶପଥ । ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରଖି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
Odisha News: ବଣାଇରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି। ୫ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲହୁଣିପଡ଼ାରେ ପରସ୍ପର ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଲହୁଲୁହାଣ। ଠେଙ୍ଗା, ବାଡ଼ିରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇ ୫ ଗୁରୁତର ରାଉରକେଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି।
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ବାଲିୟରର ଶୀତଳ ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
Body builder Death: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଡି ବିଲଡର ଜନ୍ମେଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଘରେ ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସିଆନ୍ ଓ ଜାତୀୟ ବଡି ବିଲଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ।
Weather News: ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୯ ଓ ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ ସହଜ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ରତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ହେବନି।
India Vs West Indies: ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଅନ୍ତିମ ଟି୨୦ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା। ୨-୨ର ଅମୀମାଂସିତ ରହିଲା ୫ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ୭.୪ ଓଭରରେ ୧୧୮/୫।