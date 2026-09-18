Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ହର୍ମୁଜରେ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ହର୍ମୁଜରେ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 18, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:22 AM IST
Top 10 News Today: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ହର୍ମୁଜରେ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ BSF IG, ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପ
2
3
4
5