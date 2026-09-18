/Top 10 News Today: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ହର୍ମୁଜରେ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Lingaraj Temple: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପତ୍ରି ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଛି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରଠାରୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଓ ବୈଠକ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସଚ୍ଚି ପୂଜାପଣ୍ଡା।
IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ (BSF IG) ବିଏସଏଫ୍ ଆଇଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଆରପିଏଫ (IG) ଆଇଜି ଥିବା ଅମିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଏସଏଫ୍ IG ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଦଳି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Rain Alert: ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡି଼ଶାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ୍ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶାରେ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂଥିବା ବେଳେ ୧୮ ତାରିଖ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଧା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ତାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୧୯ ତାରିଖ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ ହେବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ।
Odisha News: ପୁରୀରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବାଳିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ +୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ନନ୍ଦିନୀ ବାଗ (୨୦)। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି।
Bhubaneswar News: ରାଜଧାନୀରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହ କାର୍ ରେ ହେଉଥିଲା କାରବାର। କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଦାମ ଆଉ ଦାମୀ କାର୍ ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଥିଲା ଡିଲ୍।
Cuttack Druga Puja Preparation 2026: ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆ। କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ।
Nabarangpur News: ଉମରକୋଟର କେନ୍ଦୁଘାଟ ଗାଁରେ ଅଜଣା ଜ୍ୱର ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଜଣା ଜ୍ୱର ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୭ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ବି ଗାଁରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍।
Odisha News: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ରଣକୋଠା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ୫ଟି ଓରାଂଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋର୍ଦାର କରିଛି। ହେଲେ ଉଭୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ଡବ୍ଲୁସିସିବି ଏଯାବତ୍ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
Middle East: ହର୍ମୁଜରେ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ। ଜାହାଜଟି ଅବୈଧ ପଥ ଦେଇ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଇରାନ ଦାବି କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଜାହାଜ ପଥ ବଦଳାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ଇରାନ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ‘ଅବୈଧ’ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ IRGCର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏପରି ଯାତ୍ରାର ପରିଣାମ ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଇରାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
Nayagarh Police: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ ଯୁବକ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଭଡ଼ାଘରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।