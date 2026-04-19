Top 10 News Today: ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୀଡି ଚିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ବଡ଼ ୧୦ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:31 AM IST

1-Odisha News: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଥ୍ରୀଡି ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍  ଇନଫୋଫ୍ୟାଲିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚାରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ।  ଏହି ହେଟେରୋଜେନସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ (ଥ୍ରୀଡିଜିଏସ୍) ସେମିକଣ୍ଟକର ଇନୋଭେସନ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୯୪୪ କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 

2-CBSE Class 12 Result 2026 : ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା  ମେ' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ  କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ(ସିବିଏସଇ) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ୧୮.୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।  ୨ ଦିନ ତଳେ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।  ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 

3- Closed: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୦ରୁ ୨୩ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ରହିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରାଥମିକ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, OAV, KV ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ DEOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

4-Odisha News: ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ହେଲା ‘SITI ଓଡିଶା’।  ନିତି ଓ ବିକାଶ’ର ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ପାଲଟିଥିବା ‘ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ’ ଏବେ ଇତିହାସ । ସଂକଳ୍ପ’ ମାଧ୍ୟମରେ ‘SITI ଓଡିଶା’କୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର ।୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

5-Odisha Weather: ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି । ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ ହିଟ୍ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି  ସୁନ୍ଦରଗଡ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାତିରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆଜି(ରବିବାର) ବି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।

6-Firing on Indian ships in Hormuz: ହର୍ମୁଜରେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଜାହଜ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ।

7-Prime Minister Narendra Modi:ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କଂଗ୍ରେସ, ଡିଏମ୍‌କେ, ଟିଏମ୍‌ସି ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ନିଶାନା କଲେ ନମୋ। ନାରୀଶକ୍ତିକୁ କିପରି ରୋକାଯାଉଛି ଦେଶବାସୀ ଦେଖିଲେ। ନାରୀର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଚୋଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ସବୁ ଭୁଲି ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ମାନକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। 

8-Ayurvedic Medical College: ରାଜ୍ୟରେ ୫ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ। ଜମି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ

9-IPL 2026 : ପୁଣି ଥରେ ହାରିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍(CSK)। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇକୁ ୧୦ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି ସନରରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍। 

10-Today IPL Match 19 April 2026: (IPL) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ  ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯, ରବିବାର) ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟି ହେଭିୱେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ମୁଲାନପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୀଡି ଚିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍, ପାଞ୍ଚ
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୀଡି ଚିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍
CBSE Class 12 Result 2026
CBSE Class 12 Result 2026 :ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଏହି ଦିନ ବାହାରିବ ସିବିଏସଇ ଦ୍ବା
cm mohan charan majhi
ୱେ-ଟ୍ରାକ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
top 10 news today
Top 10 News: ବିରୋଧିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ, ଖରା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର