Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Trending Photos
1-ଧାନକିଣା ସମସ୍ୟା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମ୍ବଲପୁର୍ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର୍ , ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବନି। ହେଲେ, ଜରୁରୀକାଳିନ ସେବା ଜାରି ରହିବ।
2-ପୁଲିସ୍ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାର ବିଚାରଣ ଭୁବନେଶ୍ବର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣୀ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ।
3- ଥଣ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆହୁରି ୨ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ କମିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡି଼) ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ପର୍ବ ସହ ନୂଆବର୍ଷରେ ବି ଶୀତରେ ଥରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ।
4-ନୂଆବର୍ଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୫ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ରୁଭ ହୋଇକି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଧା ୬ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଲେଣି।
5-ଭାରତ-ଓମାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା (ଏଫଟିଏ) ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ୯୯.୩୮ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଓମାନ୍ ଶୁକ୍ଲ ଲଗାଇବ ନାହିଁ।
6-କିସ୍ ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା କଲେ NCST କମିଶନ। ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ତଲବ। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ରେ ଏପରି ୨ ରୁ ୩ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
7-ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ "ଜୀ ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବିଲ୍ ର କପି ଚିରି ଗୃହ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
8-ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍’ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମିଳିଲା ୧୯,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୭,୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୭ଟି MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
9-ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶାସକ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
10-ଘରୋଇ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସିରିଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଦଳ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛି।