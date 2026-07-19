/Top 10 News Today: ଆଜିଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Adapa Abhada: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ତିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥାରୁଢ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଗୋଟି ପହଣ୍ତିରେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି଼ ଜନ୍ମବେଦିରେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
Ratna Bhandar: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଲାଗି ଅଳଙ୍କାରର ହେବ ଗଣତି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମେ ୨୩ରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା
Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି(ଜୁଲାଇ ୨୦)ରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେସଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ସରକାର ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହୂତ ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦର ଏହି ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ସରକାର ୫ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ ଏବଂ ୨ଟି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା । ପୁରୀରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ୭ ଜିଲ୍ଲାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷକରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନୂଆପଡାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ୨୦ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
National Film Awards: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିକିଲ-୩୭୦ ପାଇଁ ୟାମି ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲହରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ବାଜି ମାରିଛି। ରାଜ କୁମାର ରାଓ ଅଭିନୀତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ମାମୁଟ୍ଟି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Ayushman Bharat: ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଶନିବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨୧ଟି ପ୍ୟାକେଜକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Dara Singh: ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦାରା ସିଂଙ୍କ।
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରନ୍ତି ।
Massive Firecracker Factory Explosion: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରାମୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। । ଏଥିରେ ୮ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ତୁରନ୍ତ ପହଁଚି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
Cricket News:ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ-ଭାରତ ଶେଷ ଦିନିକିଆ। ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି ସିରିଜ୍ । ଲର୍ଡସରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ।ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।
FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ୨୦୨୬’ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଭିଏଁ। ଫାଇନାଲ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍। କିଏ ଜିତିବ ଟ୍ରଫି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ,ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ରେ ମହାଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ।