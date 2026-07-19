Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଆଜିଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜିଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:15 AM IST
Top 10 News Today: ଆଜିଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା,ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍‌ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Image Credit: ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର! ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି..
petrol diesel price today1 hr ago
2
FIFA World Cup final2 hrs ago
3
Parliament Monsoon Session 20263 hrs ago
4
India vs England ODI 2026Jul 18
5
Top 10 newsJul 18